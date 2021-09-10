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Акула откусила руку мужчине в Египте

Мир24иещё 4
59 минут назад

На побережье Средиземного моря в Египте акула напала на человека, передает РИА «Новости».

Акула откусила руку туристу в Египте
Фото: PRESSFOTOPRESSFOTO

Как пишет издание Youm7, акула напала на 58-летнего мужчину в трех километрах от берега в районе туристической деревни Сиди Абдуррахман. В результате пострадавший потерял руку и был доставлен в больницу города аль-Аламейн.

После случившегося власти закрыли местный пляж и начали проверки. Специалисты рассчитывают установить, какая именно акула покалечила мужчину.

Ранее сообщалось о нападении акулы на 29-летнего серфера в Австралии. Мужчина с ранами на спине, ягодицах и ноге смог отбиться от хищника, добраться до берега, после чего прошел около километра за помощью.

Пьяный мужчина прыгнул на спину гигантской акулы

Происшествия,РИА Новости,Египет,
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