Акула откусила руку туристу в Египте

На побережье Средиземного моря в Египте акула напала на человека, передает РИА «Новости».

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Как пишет издание Youm7, акула напала на 58-летнего мужчину в трех километрах от берега в районе туристической деревни Сиди Абдуррахман. В результате пострадавший потерял руку и был доставлен в больницу города аль-Аламейн.

После случившегося власти закрыли местный пляж и начали проверки. Специалисты рассчитывают установить, какая именно акула покалечила мужчину.