Акула откусила руку туристу в Египте

На побережье Средиземного моря в Египте акула напала на человека, передает РИА «Новости».
Как пишет издание Youm7, акула напала на 58-летнего мужчину в трех километрах от берега в районе туристической деревни Сиди Абдуррахман. В результате пострадавший потерял руку и был доставлен в больницу города аль-Аламейн.
После случившегося власти закрыли местный пляж и начали проверки. Специалисты рассчитывают установить, какая именно акула покалечила мужчину.
Ранее сообщалось о нападении акулы на 29-летнего серфера в Австралии. Мужчина с ранами на спине, ягодицах и ноге смог отбиться от хищника, добраться до берега, после чего прошел около километра за помощью.