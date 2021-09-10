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Российский самолет подал сигнал бедствия в Турции

Ura.Ruиещё 3
1 час назад

Российский Boeing 757 подал сигнал бедствия. Он летел из Антальи в Белгород, однако был вынужден экстренно снизиться и вернуться в аэропорт Антальи.

По данным сервиса Flightradar24 самолет вылетел из аэропорта Антальи 8:23 по московскому времени и начал разворачиваться через 28 минут после вылета. По данным сервиса самолет принадлежит компании Azurair. Сейчас он возвращается в аэропорт Антальи. На борту мог сработать датчик разгерметизации салона.

«Самолет Boeing 757 российской авиакомпании после вылета в Белгород подал сигнал бедствия. Он экстренно снизился и возвращается в аэропорт Антальи», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
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