Российский самолет подал сигнал бедствия в Турции

Российский Boeing 757 подал сигнал бедствия. Он летел из Антальи в Белгород , однако был вынужден экстренно снизиться и вернуться в аэропорт Антальи.

По данным сервиса Flightradar24 самолет вылетел из аэропорта Антальи 8:23 по московскому времени и начал разворачиваться через 28 минут после вылета. По данным сервиса самолет принадлежит компании Azurair. Сейчас он возвращается в аэропорт Антальи. На борту мог сработать датчик разгерметизации салона.