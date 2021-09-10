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Умер звезда «Полицейской академии» актер Арт Метрано

Анна Безрукова
34 минуты назад

Американский актер Артур Метрано, прославившийся по роли лейтенанта Маузера в фильмах «Полицейская академия», умер на 85-м году жизни. Об этом сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на сына артиста Гарри Метрано.

Умер звезда «Полицейской академии» актер Арт Метрано
Фото: Кадр из ФильмаКадр из Фильма

Как уточнил сын актера, его отец умер в своем доме в штате Флорида по естественным причинам.

Артур Метрано прославился как комик на многих американских телешоу, после чего его начали приглашать и для участия в кинофильмах. Он получил роли в таких картинах, как «Разбивающий сердца» (1972), комедия «Всемирная история, часть первая» (1981), «На последнем дыхании» (1983) и других.

В 1989 году Метрано упал с лестницы в ходе работ на крыше своего особняка в Лос-Анджелесе. При этом он повредил позвоночник и шею, вследствие чего получил частичную парализацию, но все равно продолжал принимать участие во множестве проектов. Позже состояние его здоровья улучшилось.

Ранее, 8 января 2021 года сообщалось, что в США, в Лос Анджелесе скончалась другая звезда «Полицейской академии» — Мэрион Рэмси. Она исполняла в фильме роль курсанта Лаверн Хукс. Актрисе было 73 года. О причинах ее смерти ничего не говорилось, но отмечалось, что в последние дни она болела.

Известно, что Мэрион Рэмси начала свой профессиональный путь с мюзиклов на Бродвее, но главную роль, принесшую ей известность, исполнила в «Полицейской академии» в 1984 году. После этого артистка приняла участие еще в пяти сиквелах франшизы.

Происшествия,Мэрион Рэмси,
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