Взрыв газа произошел в жилом доме в Марий Эл

Два человека получили ожоги в результате взрыва газа в жилом доме в республике Марий Эл в четверг, сообщили ТАСС в Единой дежурной диспетчерской службе Звениговского района.
"В поселке Красногорский < > взрыв газа. Пострадали два человека, совершеннолетние. У мужчины ожог лица, у женщины ожог рук, госпитализированы", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что ЧП случилось в двухподъездном 16-квартирном доме. Взрывной волной в квартире выбило дверной и оконный проем.
"Эвакуация остальных жителей не требуется", - отметила собеседница агентства.