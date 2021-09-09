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В результате взрыва газа в Марий Эл пострадали два человека

ТАСС
7 минут назад

Два человека получили ожоги в результате взрыва газа в жилом доме в республике Марий Эл в четверг, сообщили ТАСС в Единой дежурной диспетчерской службе Звениговского района.

Взрыв газа произошел в жилом доме в Марий Эл
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В поселке Красногорский < > взрыв газа. Пострадали два человека, совершеннолетние. У мужчины ожог лица, у женщины ожог рук, госпитализированы", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что ЧП случилось в двухподъездном 16-квартирном доме. Взрывной волной в квартире выбило дверной и оконный проем.

"Эвакуация остальных жителей не требуется", - отметила собеседница агентства.

Происшествия,ИТАР-ТАСС,Республика Марий Эл,
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