Полковника МВД нашли мертвым в центре Москвы

Полковник МВД в отставке Андрей Дроздов покончил с собой в своей квартире в центре Москвы . Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Ранее сообщалось, что в Москве покончил с собой капитан МВД, сотрудник Департамента информационных технологий. Тело капитана МВД нашли под окнами дома, другие подробности произошедшего не приводятся. Родственники погибшего рассказали, что он в последнее время сильно нервничал и засыпал только со снотворным.