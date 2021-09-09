Полковника МВД нашли мертвым в центре Москвы

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В центре Москвы нашли тело полковника МВД

Lenta.ruиещё 1
51 минуту назад

Полковник МВД в отставке Андрей Дроздов покончил с собой в своей квартире в центре Москвы. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, 61-летний полковник ранее возглавлял управление по экономическим преступлениям ГУВД Москвы.

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Тело мужчины в среду обнаружила его бывшая супруга.

Ранее сообщалось, что в Москве покончил с собой капитан МВД, сотрудник Департамента информационных технологий. Тело капитана МВД нашли под окнами дома, другие подробности произошедшего не приводятся. Родственники погибшего рассказали, что он в последнее время сильно нервничал и засыпал только со снотворным.

Происшествия,Андрей Дроздов,МВД,Москва,
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