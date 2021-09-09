Пропавших в Лесосибирске школьниц нашли живыми спустя двое суток

В Лесосибирске Красноярского края спустя двое суток нашли двух исчезнувших ранее 13-летних девочек. Они живы, передает ТАСС со ссылкой на заявление полиции.

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Детей искали сотрудники полиции региона и волонтеры из поисковых отрядов, в результате их нашли правоохранители.

Как сообщалось ранее, Катя и Маша отправились к подруге в село Колесниково 7 сентября. Подростки переночевали у нее, но не вернулись на другой день домой. Мать одной из девочек владела информацией, что утром они отправились на такси домой, но после этого больше никто их не видел.

При этом жительница Красноярского края Юлия Рябова в беседе с РЕН ТВ рассказывала, что видела школьниц в автобусе. Она уточняла, что примерно в 14:20 (10:20 по московскому времени) в тот же день женщина села в транспорт, и эти девочки уже находились там.

При этом директор школы Лесосибирска Красноярского края Елена Цзян, где обучаются две подруги, пояснила, что в семьях школьниц есть некоторые проблемы с воспитанием детей. Она добавила, что одна из семей стоит на внутришкольном учете. Директор также подчеркнула, что ей не удалось дозвониться до родителей подруг.

Также ранее телеграм-канал Baza сообщал, что сотрудники полиции узнали об исчезновении девочек из интернета: мать одной из них написала об этом в соцсетях в соответствующем посте. При этом в полицию заявление женщина не писала.