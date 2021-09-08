Актер из фильма «Территория»: погибшие глава МЧС и кинорежиссер были друзьями

«Насколько я знаю, они давно с главой МЧС дружили, что-то вместе делали. Получается, друг попытался спасти друга. Он (Мельник) был крепкий человек, может, оступился, но там были камни. Вокруг было много людей, но глава МЧС среагировал первый», - сказал Назимов изданию «Ура.ру», назвав поступок Зиничева подвигом.