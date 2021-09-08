Актер из фильма «Территория»: погибшие глава МЧС и кинорежиссер были друзьями

Погибшие в Красноярском крае глава МЧС Евгений Зиничев и кинорежиссер Александр Мельник были друзьями. Об этом рассказал актер Андрей Назимов, снявшийся в фильме Мельника «Территория».
«Насколько я знаю, они давно с главой МЧС дружили, что-то вместе делали. Получается, друг попытался спасти друга. Он (Мельник) был крепкий человек, может, оступился, но там были камни. Вокруг было много людей, но глава МЧС среагировал первый», - сказал Назимов изданию «Ура.ру», назвав поступок Зиничева подвигом.
По словам актера, режиссер Александр Мельник был единственным в России, кто снимал «большие географические картины». Фильм «Территория» снимался на плато Путорана. Вывезти туда большую съемочную группу и снимать в условиях дикой природы стоило немалых усилий, подчеркнул Назимов.
«Александр Мельник был сильнейший режиссер, который знал свое дело, очень хороший, очень светлый, очень талантливый. Соболезную сыну Антону Мельнику, жене, семье, внукам и всем-всем», - заключил артист.
В среду, 8 сентября, на водопаде Китабо-орон на реке Иркинда в Красноярском крае погибли глава МЧС России Евгений Зиничев и кинорежиссер Александр Мельник. Несчастный случай произошел во время ведомственной съемки для учебного фильма МЧС: министр сорвался с высоты, пытаясь удержать поскользнувшегося на краю Мельника.