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Ребенок мог оказаться под завалами дома в Ногинске

Анна Безрукова
1 час назад

Под завалами на месте взрыва газа в жилом девятиэтажном здании в Ногинске Московской области может находиться ребенок. Об этом сообщает телеграм-канал RT.

Ребенок мог оказаться под завалами дома в Ногинске
Фото: ГУ МЧС по Московской областиГУ МЧС по Московской области

Ранее появились данные, что в подмосковном Ногинске из под завалов достали тела двоих погибших. Также в вследствие ЧП скончались двое жителей дома — мужчина и женщина.

Возможной причиной взрыва в многоэтажном здании Ногинска мог стать газ, включенный жителями ночью с целью прогреть помещение. Сейчас это одна из предварительных версий произошедшего.

Уточнялось, что отопление в доме 9а, расположенного по улице 28 Июня 1906 года, не было включено, ночью в жилых помещениях было прохладно. Поэтому жильцы одной из квартир включили газовую плиту. Но в какой-то момент огонь погас, газ распространился по квартире, и когда с утра включили свет, произошел взрыв, сообщал телеграм-канал Mash.

Следствие намерено проверить версию о неосторожном обращении с газовой печью жильцов, рассказал «Интерфаксу» осведомленный источник.

Происшествия,Интерфакс,Московская Область,Ногинск,
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