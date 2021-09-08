Ребенок мог оказаться под завалами дома в Ногинске

Под завалами на месте взрыва газа в жилом девятиэтажном здании в Ногинске Московской области может находиться ребенок. Об этом сообщает телеграм-канал RT.

Фото: ГУ МЧС по Московской области ГУ МЧС по Московской области

Ранее появились данные, что в подмосковном Ногинске из под завалов достали тела двоих погибших. Также в вследствие ЧП скончались двое жителей дома — мужчина и женщина.

Возможной причиной взрыва в многоэтажном здании Ногинска мог стать газ, включенный жителями ночью с целью прогреть помещение. Сейчас это одна из предварительных версий произошедшего.

Уточнялось, что отопление в доме 9а, расположенного по улице 28 Июня 1906 года, не было включено, ночью в жилых помещениях было прохладно. Поэтому жильцы одной из квартир включили газовую плиту. Но в какой-то момент огонь погас, газ распространился по квартире, и когда с утра включили свет, произошел взрыв, сообщал телеграм-канал Mash.