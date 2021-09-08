Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин заявил, что количество пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в Ногинске выросло до 15 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Сегодня утром в доме 9а, находящегося по улице 28 Июня 1906 года в Ногинске, произошел взрыв газа. Обрушилась часть здания. Источники сообщали, что из-под завалов были извлечены тела двоих погибших.

«Пострадали всего 15 человек, тяжелых двое, все в больницах», - пояснил Евгений Хромушин.

Вице-губернатор также подтвердил, что найдены тела двоих погибших. При этом, по его словам, еще пять человек не выходят на связь и неизвестно, что с ними.