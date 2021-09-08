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Число пострадавших при взрыве газа в Ногинске выросло до 15

Алиса Селезнёва
58 минут назад

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин заявил, что количество пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в Ногинске выросло до 15 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Сегодня утром в доме 9а, находящегося по улице 28 Июня 1906 года в Ногинске, произошел взрыв газа. Обрушилась часть здания. Источники сообщали, что из-под завалов были извлечены тела двоих погибших.

«Пострадали всего 15 человек, тяжелых двое, все в больницах», - пояснил Евгений Хромушин.

Вице-губернатор также подтвердил, что найдены тела двоих погибших. При этом, по его словам, еще пять человек не выходят на связь и неизвестно, что с ними.

Мать пострадавших в Ногинске детей рассказала о взрыве

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что всем, у кого пострадали квартиры, будет выплачено по 30 тыс. рублей, одиноким - по 50 тыс.

Происшествия,Видео,Евгений Хромушин,Андрей Воробьев,Московская Область,Ногинск,
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