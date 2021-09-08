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Глава МЧС погиб при попытке спасти кинорежиссера Мельника

Мария Иванова
1 час назад

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Об этом «Рамблеру» сообщили представители министерства.

Мельник приехал в район межведомственных учений МЧС, чтобы выбрать место для съемок нового документального фильма о развитии Арктики и Северного морского пути.

Мельник был членом гильдии кинорежиссеров России, получил известность благодаря фильмам «Новая Земля», «Территория» и стал лауреатом премии «Ника». Многие годы он сотрудничал с МЧС России.

В МЧС сообщили детали гибели главы ведомства Зиничева

Евгений Зиничев и Александр Мельник погибли 8 сентября в Норильске. Министру было 55 лет, режиссеру - 63 года.

СМИ писали, что несчастный случай произошел во время ведомственной съемки для учебного фильма МЧС: министр сорвался с высоты, пытаясь удержать поскользнувшегося.

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян рассказала, что Зиничев «рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень».

Происшествия,Видео,Евгений Зиничев,Александр Мельник,Маргарита Симоньян,МЧС,Russia Today,
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