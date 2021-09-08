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Тел второго погибшего извлекли из-под завалов многоэтажки в Ногинске

Алиса Селезнёва
11 минут назад

Тело второго погибшего извлекли из-под завалов девятиэтажного дома в подмосковном Ногинске, где сегодня произошел взрыв газа. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет «Лайф».

Тел второго погибшего извлекли из-под завалов многоэтажки в Ногинске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сегодня утром в доме 9а, находящегося по улице 28 Июня 1906 года в Ногинске, произошел взрыв газовоздушной смеси. Всего в результате инцидента пострадали девять человек. Двое погибли. Обрушилась часть здания.

Спасатели извлекли из-под завалов тела обоих погибших, отметил источник.

В МЧС России по региону уточнили, что всего из дома было эвакуировано 173 человека.

«Произошло обрушение стены на втором, третьем и четвертом этажах, на пятом этаже обрушение межэтажного перекрытия, возгорания не последовало. Всего повреждено 5 квартир», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

При этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал на встрече с жильцами дома, что условия проживания для них будут лучше прежних, пишет РИА Новости.

«Нам сейчас нужно трое суток на прояснение ситуации с восстановлением дома. Условия будут не хуже нынешних, они будут лучше», - заявил Воробьев.

Он также добавил, что если комиссия признает дальнейшее проживание в доме невозможным, то жильцы получат новые квартиры.

Происшествия,Андрей Воробьев,МЧС,РИА Новости,Ногинск,
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