Путин назвал гибель Зиничева невосполнимой личной утратой

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева, который погиб во время учений в Норильске, передает сайт Кремля. "Мы потеряли настоящего боевого офицера, товарища, близкого для всех нас человека огромной внутренней силы, отваги и мужества. Для меня это невосполнимая личная утрата. Нас связывали долгие годы совместной работы. И всегда знал, что на Евгения Николаевича можно положиться в любой, самой сложной ситуации - как на надежного, верного друга и профессионала высочайшего уровня", - указано в правительственной телеграмме. Путин отметил профессионализм и высокое чувство сознательности погибшего министра. "Он посвятил себя служению Отечеству, людям. И, спасая человеческую жизнь, без колебаний пошел на риск, погиб, до конца исполняя свой долг", - резюмировал российский президент. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что глава МЧС Евгений Зиничев погиб как настоящий спасатель.