Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуация и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев трагически погиб во время учений в Норильске. Ему было 55 лет. В ведомстве сообщили, что глава МЧС погиб, спася жизнь человека.