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Опубликованы последние видео трагически погибшего главы МЧС Зиничева

Александр Кузьмин
56 минут назад

Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуация и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев трагически погиб во время учений в Норильске. Ему было 55 лет. В ведомстве сообщили, что глава МЧС погиб, спася жизнь человека.

«С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев», – говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

В распоряжении Telegram-канала «Москва 24» появились последние кадры с учений в Красноярском крае, на которых запечатлен Евгений Зиничев.

Сегодня утром сообщалось, что глава МЧС Евгений Зиничев вместе с губернатором региона Александром Уссом проинспектировали строительство новой пожарной части в Норильске.

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