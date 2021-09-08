Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуация и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев трагически погиб во время учений в Норильске. Ему было 55 лет. В ведомстве сообщили, что глава МЧС погиб, спася жизнь человека.
«С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев», – говорится в сообщении пресс-службы МЧС.
В распоряжении Telegram-канала «Москва 24» появились последние кадры с учений в Красноярском крае, на которых запечатлен Евгений Зиничев.
Сегодня утром сообщалось, что глава МЧС Евгений Зиничев вместе с губернатором региона Александром Уссом проинспектировали строительство новой пожарной части в Норильске.