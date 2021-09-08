Зиничев возглавил МЧС в мае 2018 года, в тот же период он вошел в состав Совета безопасности. С 1987 года служил в КГБ Советского Союза, после распада СССР продолжил работу в Федеральной службе охраны. В 2006-2015 годах был личным адъютантом Владимира Путина. В июне 2015 года был назначен на должность руководителя УФСБ по Калининградской области, спустя год стал и.о. губернатора региона. Через несколько месяцев оставил эту работу и был назначен заместителем главы ФСБ. В мае 2018 года вошел в состав правительства Дмитрия Медведева. На посту руководителя МЧС он сменил Владимира Пучкова, ушедшего с должности из-за ситуации с пожаром в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».