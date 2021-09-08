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В МЧС сообщили детали о гибели главы ведомства Зиничева

Анна Безрукова
1 час назад

Руководитель МЧС, 55-летний Евгений Зиничев погиб, спасая человека в ходе межведомственных учений в Красноярском крае.

Эту информацию подтвердили в ведомстве.

«С прискорбием извещаем, что в ходе исполнения служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, в ходе спасения жизни другого человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев», — цитирует РБК официальное сообщение представителей МЧС.

Известно, что последнее сообщение о Зиничеве пресс-служба МЧС опубликовала в 05:31 по московскому времени, министр находился на территории Красноярского края. Вместе с главой региона — Александром Уссом — он инспектировал ход строительства новой пожарной части в Норильске.

«Евгений Зиничев находится с рабочим визитом в регионе вследствие организации масштабных учений в Арктической зоне. Он лично проверил выполнение подразделениями учебных задач, направленных на ликвидацию ЧС», — уточнялось в сообщении пресс-службы ведомства.

Зиничев возглавил МЧС в мае 2018 года, в тот же период он вошел в состав Совета безопасности. С 1987 года служил в КГБ Советского Союза, после распада СССР продолжил работу в Федеральной службе охраны. В 2006-2015 годах был личным адъютантом Владимира Путина. В июне 2015 года был назначен на должность руководителя УФСБ по Калининградской области, спустя год стал и.о. губернатора региона. Через несколько месяцев оставил эту работу и был назначен заместителем главы ФСБ. В мае 2018 года вошел в состав правительства Дмитрия Медведева. На посту руководителя МЧС он сменил Владимира Пучкова, ушедшего с должности из-за ситуации с пожаром в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

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