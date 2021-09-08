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Под завалами дома в Ногинске найдено тело одного из погибших

Анна Безрукова
52 минуты назад

В подмосковном Ногинске под завалами девятиэтажного дома, где сегодня утром произошел взрыв газа, нашли тело одного из двух погибших. Об этом сообщает Телеграм-канал «IZ.RU».

Ранее сообщалось, что под завалами в этом доме, предположительно, могут находиться два человека. Эти данные были получены от экстренных служб, передавало РИА Новости.

Также отмечалось, что возможной причиной взрыва в многоэтажном здании Ногинска мог стать газ, включенный жителями ночью с целью прогреть помещение. Сейчас это одна из предварительных версий произошедшего.

Известно, что отопление в доме 9а, находящегося по улице 28 Июня 1906 года, не работало, ночью в жилых помещениях было прохладно. В связи с этим жильцы одной из квартир решили включить газовую плиту. Огонь погас, газ заполонил квартиру и произошел взрыв, когда с утра включили свет, писал Телеграм-канал Mash.

Кроме этого, ранее появилась информация, что вследствие этого ЧП в Ногинске умерли два человека — мужчина и женщина, уточняли в Следственном комитете.

При этом ранее распространились сведения, что после взрыва количество пострадавших составило девять человек. В начале говорилось о трех жителях, несколько позже — о четырех. Среди них называют Пестину Наталью (43 года), Абраменко Анжелику (10 лет), Ефименко Наталью (44 года) и Абраменко Алису (5 лет), сообщал Телеграм-канал «112».

Происшествия,Видео,СКР,РИА Новости,Ногинск,
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