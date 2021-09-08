В подмосковном Ногинске под завалами девятиэтажного дома, где сегодня утром произошел взрыв газа, нашли тело одного из двух погибших. Об этом сообщает Телеграм-канал «IZ.RU».

Ранее сообщалось, что под завалами в этом доме, предположительно, могут находиться два человека. Эти данные были получены от экстренных служб, передавало РИА Новости.

Также отмечалось, что возможной причиной взрыва в многоэтажном здании Ногинска мог стать газ, включенный жителями ночью с целью прогреть помещение. Сейчас это одна из предварительных версий произошедшего.

Известно, что отопление в доме 9а, находящегося по улице 28 Июня 1906 года, не работало, ночью в жилых помещениях было прохладно. В связи с этим жильцы одной из квартир решили включить газовую плиту. Огонь погас, газ заполонил квартиру и произошел взрыв, когда с утра включили свет, писал Телеграм-канал Mash.

Кроме этого, ранее появилась информация, что вследствие этого ЧП в Ногинске умерли два человека — мужчина и женщина, уточняли в Следственном комитете.