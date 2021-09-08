Появились фотографии с места ЧП в Подмосковье

Утром 8 сентября на улице 28 июня городского округа Богородский в Ногинске произошел взрыв газа в жилом доме. Об этом сообщает ТАСС. В результате происшествия пострадали четыре человека. Среди них - дети в возрасте пяти и 11 лет.
Обрушены пять квартир со второго по пятый этаж и перекрытия между четвертым и пятым этажами. Взрывной волной выбиты окна и нарушено остекление балконов в соседних домах.
На месте происшествия работают спасатели. По данным экстренных служб, под завалами еще могут оставаться люди.