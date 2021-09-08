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Появились фотографии с места ЧП в Подмосковье

Александр Котлеткин
51 минуту назад

Утром 8 сентября на улице 28 июня городского округа Богородский в Ногинске произошел взрыв газа в жилом доме. Об этом сообщает ТАСС. В результате происшествия пострадали четыре человека. Среди них - дети в возрасте пяти и 11 лет.

Утром 8 сентября на улице 28 июня городского округа Богородский в Ногинске произошел взрыв газа в жилом доме. Об этом сообщает ТАСС.
1/9 Утром 8 сентября на улице 28 июня городского округа Богородский в Ногинске произошел взрыв газа в жилом доме. Об этом сообщает ТАСС.
Фото: Соцсети
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Девочка сидит на краю обломков квартиры в доме, где только что произошел взрыв.
2/9 Девочка сидит на краю обломков квартиры в доме, где только что произошел взрыв.
Фото: Соцсети
В результате происшествия пострадали четыре человека. Среди них - дети в возрасте пяти и 11 лет.
3/9 В результате происшествия пострадали четыре человека. Среди них - дети в возрасте пяти и 11 лет.
Фото: Соцсети
Обрушены пять квартир со второго по пятый этаж и перекрытия между четвертым и пятым этажами.
4/9 Обрушены пять квартир со второго по пятый этаж и перекрытия между четвертым и пятым этажами.
Фото: Соцсети
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Взрывной волной выбиты окна и нарушено остекление балконов в соседних домах.
5/9 Взрывной волной выбиты окна и нарушено остекление балконов в соседних домах.
Фото: Соцсети
На месте происшествия работают спасатели.
6/9 На месте происшествия работают спасатели.
Фото: Соцсети
По данным экстренных служб, под завалами еще могут оставаться люди.
7/9 По данным экстренных служб, под завалами еще могут оставаться люди.
Фото: Соцсети
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На месте взрыва газа в жилом доме в Ногинске
8/9 На месте взрыва газа в жилом доме в Ногинске
Фото: Соцсети
На месте взрыва газа в жилом доме в Ногинске
9/9 На месте взрыва газа в жилом доме в Ногинске
Фото: Соцсети

Обрушены пять квартир со второго по пятый этаж и перекрытия между четвертым и пятым этажами. Взрывной волной выбиты окна и нарушено остекление балконов в соседних домах.

На месте происшествия работают спасатели. По данным экстренных служб, под завалами еще могут оставаться люди.

Происшествия,Фото,Московская Область,Ногинск,
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