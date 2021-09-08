Появились фотографии с места ЧП в Подмосковье

Утром 8 сентября на улице 28 июня городского округа Богородский в Ногинске произошел взрыв газа в жилом доме. Об этом сообщает ТАСС. В результате происшествия пострадали четыре человека. Среди них - дети в возрасте пяти и 11 лет.

1/9 Утром 8 сентября на улице 28 июня городского округа Богородский в Ногинске произошел взрыв газа в жилом доме. Об этом сообщает ТАСС. Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/9 Девочка сидит на краю обломков квартиры в доме, где только что произошел взрыв. Фото: Соцсети 3/9 В результате происшествия пострадали четыре человека. Среди них - дети в возрасте пяти и 11 лет. Фото: Соцсети 4/9 Обрушены пять квартир со второго по пятый этаж и перекрытия между четвертым и пятым этажами. Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/9 Взрывной волной выбиты окна и нарушено остекление балконов в соседних домах. Фото: Соцсети 6/9 На месте происшествия работают спасатели. Фото: Соцсети 7/9 По данным экстренных служб, под завалами еще могут оставаться люди. Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/9 На месте взрыва газа в жилом доме в Ногинске Фото: Соцсети 9/9 На месте взрыва газа в жилом доме в Ногинске Фото: Соцсети

Обрушены пять квартир со второго по пятый этаж и перекрытия между четвертым и пятым этажами. Взрывной волной выбиты окна и нарушено остекление балконов в соседних домах.