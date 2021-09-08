В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В подмосковном Ногинске из-за взрыва газа произошло обрушение нескольких квартир

Газета.Ruиещё 23
27 минут назад

В подмосковном Ногинске из-за взрыва газа произошло обрушение нескольких квартир на двух этажах в жилом доме, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Несколько этажей жилого дома обрушились в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На улице 28 июня городского округа Богородский произошел взрыв газа, частично обрушились квартиры на втором и третьем этажах", - рассказали в главке подмосковного МЧС.

В экстренных службах уточнили, что здание по адресу городской округ Богородский, улица 28 июня, дом 9а девятиэтажное, а в результате взрыва также были выбиты стекла. Спасатели уже прибыли на место и начали разгребать завалы, сообщается о нескольких пострадавших в результате взрыва и обрушения.

Ранее два человека попали в больницу после взрыва газа в частном доме в Дагестане. В конце августа в Махачкале произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего пострадали двое детей, их госпитализировали. Ударной волной выбило стекла из оконных рам и пластиковую входную дверь.

Происшествия,МЧС,ИТАР-ТАСС,Ногинск,
25
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители