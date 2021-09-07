Один человек умер и двое попали в реанимацию после ревакцинации в ФРГ

Один из постояльцев дома престарелых в районе Оберхаузен-Хольтен (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) умер, еще двое попали в реанимацию через три дня после ревакцинации от коронавируса. Об этом во вторник сообщил портал Focus Online со ссылкой на медиков германского региона.

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По его информации, состояние двух человек в настоящее время стабилизировалось. При этом уточняется, что около 10% из 90 повторно привитых в городе пациентов имеют серьезные проблемы со здоровьем - в основном сердечно-сосудистые заболевания, респираторные и неврологические расстройства.

Вместе с тем, как пишет портал, существует ли прямая связь между ревакцинацией и данными случаями, еще предстоит выяснить. Тем не менее соответствующие органы здравоохранения ФРГ были проинформированы о случившемся.