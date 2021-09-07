Два мальчика спаслись от кемеровского педофила

Два мальчика, которые в день трагедии играли вместе с убитыми в Кемеровской области девочками, смогли остаться в живых, потому что вовремя ушли. Об этом пишет РЕН ТВ.

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Как рассказала мама одного из мальчиков Ксения, ее сын отказался идти с мужчиной, который впоследствии сознался в убийстве школьниц.

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"Ребятишки гуляли с моим сыном. Там был какой-то дядя Витя с ними, которого сейчас нашли. Он сознался, девочек показал. Сын домой прибежал, а они, получается, ушли с ним. Он последним их видел", - отметила она.

По ее словам, мужчина угощал детей газировкой, чипсами, а потом позвал их в гости. Девочки пошли, а сын женщины убежал.

Мама другого мальчика также рассказала, что ее сын в день трагедии гулял с убитыми.

"Мой сын гулял < > Подошла к нему Настя, попросила у него попить. Он дал ей попить, она говорит: "Давай дружить». Ну, давай дружить», - рассказала мама мальчика.

Она сообщила, что Настя, которую впоследствии нашли убитой, пригласила ее сына пойти в другой двор и привела в шалаш, где находился дядя Витя. Мужчина покупал им сладости, потом позвал к себе домой, но ее сыну что-то не понравилось, и он ушел, а девочки пошли в гости к мужчине.

«А так сын целый день с этим дядей Витей был", - сказала мама мальчика.

Две девочки 2010 года рождения пропали 6 сентября в Киселевске Кемеровской области. Утром они ушли в школу и не вернулись. Позже в одном из заброшенных домов были обнаружены их тела с признаками насильственной смерти. По подозрению был задержан ранее судимый за сексуальное насилие над детьми 41-летний Виктор Пестерников.

СК возбудил два дела – по статье «Убийство» и по факту халатности должностных лиц органов профилактики, осуществляющих административный надзор за лицами, освободившимися из мест лишения свободы. Как сообщает ТАСС, в апреле 2009 года мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы за преступления сексуального характера в отношении детей. В апреле 2019 года он вышел на свободу, его поставили на административный надзор, и до апреля 2027 года он должен был соблюдать определенные ограничения. Однако Пестерников переехал жить в другой город и на учет на новом месте жительства не встал.