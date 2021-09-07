Два мальчика спаслись от кемеровского педофила

Два мальчика, которые в день трагедии играли вместе с убитыми в Кемеровской области девочками, смогли остаться в живых, потому что вовремя ушли. Об этом пишет РЕН ТВ.
Как рассказала мама одного из мальчиков Ксения, ее сын отказался идти с мужчиной, который впоследствии сознался в убийстве школьниц.
"Ребятишки гуляли с моим сыном. Там был какой-то дядя Витя с ними, которого сейчас нашли. Он сознался, девочек показал. Сын домой прибежал, а они, получается, ушли с ним. Он последним их видел", - отметила она.
По ее словам, мужчина угощал детей газировкой, чипсами, а потом позвал их в гости. Девочки пошли, а сын женщины убежал.
Мама другого мальчика также рассказала, что ее сын в день трагедии гулял с убитыми.
"Мой сын гулял < > Подошла к нему Настя, попросила у него попить. Он дал ей попить, она говорит: "Давай дружить». Ну, давай дружить», - рассказала мама мальчика.
Она сообщила, что Настя, которую впоследствии нашли убитой, пригласила ее сына пойти в другой двор и привела в шалаш, где находился дядя Витя. Мужчина покупал им сладости, потом позвал к себе домой, но ее сыну что-то не понравилось, и он ушел, а девочки пошли в гости к мужчине.
«А так сын целый день с этим дядей Витей был", - сказала мама мальчика.
Две девочки 2010 года рождения пропали 6 сентября в Киселевске Кемеровской области. Утром они ушли в школу и не вернулись. Позже в одном из заброшенных домов были обнаружены их тела с признаками насильственной смерти. По подозрению был задержан ранее судимый за сексуальное насилие над детьми 41-летний Виктор Пестерников.
СК возбудил два дела – по статье «Убийство» и по факту халатности должностных лиц органов профилактики, осуществляющих административный надзор за лицами, освободившимися из мест лишения свободы. Как сообщает ТАСС, в апреле 2009 года мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы за преступления сексуального характера в отношении детей. В апреле 2019 года он вышел на свободу, его поставили на административный надзор, и до апреля 2027 года он должен был соблюдать определенные ограничения. Однако Пестерников переехал жить в другой город и на учет на новом месте жительства не встал.
Как сообщают «Известия», в соответствии с характеристикой из колонии, где Пестерников отбывал наказание, его круг общения состоял из осужденных, ведущих приспособленческий образ жизни. Он прошел программу коррекции личности, но сделал это «для галочки». Психологи оценивают задержанного как хитрого, тщеславного и зависимого. После освобождения в 2019 году он поселился сначала в Мысках, потом переехал в Киселевск.