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«Выслеживал два дня»: что рассказали жители Киселевска об убийце школьниц

Анна Безрукова
1 час назад

Как рассказали жители Киселевска, признавшийся в убийстве 10-летних Насти и Ульяны Виктор Пестерников в течение двух дней выслеживал своих жертв. Также они утверждают, что Елена — мама одной из девочек — не присматривала за своим детьми, которых у нее было не менее пяти. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash Siberia».

«Выслеживал два дня»: что рассказали жители Киселевска об убийце школьниц
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказали две младшие дочери женщины, двое ее других детей недавно погибли: первый отравился молоком, второго она избила. Про саму Елену известно, что она злоупотребляет спиртным и дома появляется редко. Воспитанием детей занимается бабушка, при этом 6 сентября никто не заметил, что школьница не пришла ночью домой.

Мать девочки узнала о ее исчезновении уже утром — ее пьяную разбудили волонтеры. А спустя несколько часов Настю и Ульяну нашли убитыми.

Также, по данным канала, преступник караулил девочек во дворе. Даже хотел залезть в дом к соседке, но его прогнали. На подозрительного мужчину обратили внимание, но ничего не предприняли и отпускали детей гулять, как и раньше.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о халатности в отношении сотрудников полиции, которые не смогли усмотреть за ранее осужденным.

Напомним, накануне, 6 сентября 10-летние Анастасия Феслер и Ульяна Дегтярь пропали в городе Киселевск Кемеровской области. На поиски отправились полицейские и волонтеры. Сегодня девочки были найдены мертвыми.

Происшествия,Киселевск,
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