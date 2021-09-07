Адвокат журналиста Сафронова уехал из России

Адвокат Иван Павлов, защищающий советника главы «Роскосмоса» и журналиста Ивана Сафронова по делу о госизмене, покинул Россию. Об этом сообщает ТАСС.

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Юрист переехал в Грузию в связи с уголовным преследованием российскими следственными органами.

В заявлении, опубликованном в его Telegram-канале, Павлов пишет, что запреты, наложенные на него по уголовному делу, не позволяют ему заниматься своей профессиональной деятельностью.

«Запреты не касались лишь одного — возможности уехать из страны. Это был знак, указывающий на выход», — отметил он.

По его словам, за ним велось наружное наблюдение вплоть до вылета, но ему все-таки позволили покинуть Россию.

Его выбор пал на Грузию, потому что здесь родилась его мама, похоронен дед, а сам он провел детство в этой стране. Павлов намерен на «удаленке» продолжить свою деятельность адвоката. Он намерен вернуться в Россию, с которой связывает «свое настоящее и будущее».

Сотрудники ФСБ задержали Павлова 30 апреля. Его обвинили по статье 310 («Разглашение данных предварительного расследования») УК РФ. В Следственном комитете России заявили, что он без согласия следователя передал газете «Ведомости» копию постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого. Павлову избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ему нельзя общаться со свидетелями, пользоваться средствами связи и интернетом.