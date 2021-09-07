Мать одной из убитых в Киселевске школьниц была в запое во время их поиска

На Кузбассе закончилась трагедией операция по поиску двух исчезнувших 6 сентября девочек. Их тела обнаружили вскоре после того, как в их убийстве сознался серийный педофил Виктор Пестерников. В этом происшествии прослеживается прямая аналогия с делом о недавнем убийстве школьницы из Тюмени — и она, и, как минимум, одна из погибших в Киселевске девочек воспитывались в неблагополучных семьях. Об этом сообщает издание Mk.ru.

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Напомним, две 10-летние школьницы исчезли накануне в Киселевске Кемеровской области. По некоторым данным, они не пришли на занятия в школе, по другой информации, девочки пропали уже после уроков.

К настоящему времени установлено, что на улице к ним подошел Виктор Пестерников. Он предложил школьницам пойти в магазин, где, как он рассказал, купил своим будущим жертвам газированную воду. Далее он повел их в укромное место, где совершил над ними насильственные действия сексуального характера, а потом задушил.

При этом оказалось, что ранее мужчина уже отсидел в тюрьме за похожее преступление в отношении несовершеннолетнего: он находился в колонии строгого режима в течение десяти лет, вышел из исправительного учреждения в 2019 году и до недавнего времени был под надзором.

На поиски пропавших школьниц сотрудники полиции отправились вечером того же дня, к ночи к операции присоединились волонтеры. Именно они и нашли к утру мать одной из пострадавших девочек.