Мужчина, которого подозревают в убийстве детей в Кузбассе, летом 2021 года пропадал, его искали, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Человек этот пропадал, и его искали», – сообщили в отряде РИА «Новости».
Напомним, две десятилетние девочки пропали 6 сентября в Киселевске. Дети ушли утром в школу и не вернулись. По факту их исчезновения было возбуждено уголовное дело. В соцсетях появились фотографии, на которых были запечатлены похожие на пропавших девочки в компании с мужчиной, который якобы покупает им сладости. Позже девочки были обнаружены мертвыми.
СМИ сообщили, что задержан подозреваемый в убийстве девочек, он признался в изнасиловании и убийстве детей, а также сам показал, где спрятал тела. Информацию о задержании подозреваемого позднее подтвердил Следственный комитет.