Мужчина, которого подозревают в убийстве детей в Кузбассе, летом 2021 года пропадал, его искали, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Напомним, две десятилетние девочки пропали 6 сентября в Киселевске. Дети ушли утром в школу и не вернулись. По факту их исчезновения было возбуждено уголовное дело. В соцсетях появились фотографии, на которых были запечатлены похожие на пропавших девочки в компании с мужчиной, который якобы покупает им сладости. Позже девочки были обнаружены мертвыми.