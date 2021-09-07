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Подозреваемый в убийстве девочек в Кузбассе пропадал летом

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
1 час назад

Мужчина, которого подозревают в убийстве детей в Кузбассе, летом 2021 года пропадал, его искали, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Человек этот пропадал, и его искали», – сообщили в отряде РИА «Новости».

Напомним, две десятилетние девочки пропали 6 сентября в Киселевске. Дети ушли утром в школу и не вернулись. По факту их исчезновения было возбуждено уголовное дело. В соцсетях появились фотографии, на которых были запечатлены похожие на пропавших девочки в компании с мужчиной, который якобы покупает им сладости. Позже девочки были обнаружены мертвыми.

Судимого мужчину задержали после убийства школьниц в Кузбассе

СМИ сообщили, что задержан подозреваемый в убийстве девочек, он признался в изнасиловании и убийстве детей, а также сам показал, где спрятал тела. Информацию о задержании подозреваемого позднее подтвердил Следственный комитет.

Происшествия,Видео,СКР,РИА Новости,
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