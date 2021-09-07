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Обнаружены тела пропавших в Кемеровской области школьниц

Анна Безрукова
1 час назад

В Киселевске нашли тела пропавших накануне школьниц. Подозреваемый в убийстве девочек — Виктор Пестерников — к настоящему времени задержан.

Он сам дал признательные показания — пояснил, что изнасиловал девочек и задушил. Также он показал место преступления. В настоящее время его везут на допрос, сообщает Life.ru.

Ранее сообщалось, что подозреваемый по делу о пропаже школьниц 41-летний Виктор Пастерников уже отбывал тюремный срок по статье об изнасиловании. Информацию опубликовал Телеграм-канал «Mash Siberia».

Известно, что мужчина освободился двумя годами ранее и с тех пор много раз нарушал административный надзор. По предположению следователей, именно с ним 6 сентября этого года ушли 10-летние Анастасия Феслер и Ульяна Дегтярь. Их видели вместе в магазине, а далее они направились к гаражам. После этого девочек никто не видел.

Также ранее 6 сентября волонтеры из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» выложили кадры с места поисков исчезнувших школьниц. В этот же день по факту пропажи девочек возбудили уголовное дело.

Кроме этого, в интернете появилась видеозапись, сделанная в одном из магазинов Киселевска. На кадрах можно увидеть похожих на пропавших школьниц девочек. Рядом с ними был мужчина. Как уточнили очевидцы, он покупал детям сладости, после чего все трое ушли из магазина.

Происшествия,Видео,Кемеровская Область,Киселевск,
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