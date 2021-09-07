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В деле об исчезновении школьниц в Кемеровской области появился подозреваемый

Анна Безрукова
1 час назад

В деле о пропаже школьниц в Киселевске (Кемеровская область) появился подозреваемый. Им оказался 41-летний Виктор Пастерников. Ранее мужчина отбывал тюремный срок по статье об изнасиловании, сообщает Телеграм-канал «Mash Siberia».

В деле об исчезновении школьниц в Кемеровской области появился подозреваемый
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пастерников вышел на свободу два года назад и с тех пор, по данным канала, неоднократно нарушал административный надзор. Как предполагает следствие, именно с ним 6 сентября этого года ушли 10-летние Анастасия Феслер и Ульяна Дегтярь. Их заметили вместе в магазине, а затем они направились в сторону гаражей. После этого школьниц никто не видел.

Напомним, ранее 6 сентября волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» обнародовали кадры с места поисков пропавших в Киселевске школьниц. Также в этот день по факту исчезновения девочек было возбуждено уголовное дело.

В интернете выложили видеозапись, сделанную в одном из магазинов Киселевска. На кадрах видны похожие на исчезнувших школьниц девочки, возле них находится мужчина. Как пояснили очевидцы, мужчина покупал детям сладости, после этого все трое ушли из магазина.

Происшествия,Кемеровская Область,Киселевск,
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