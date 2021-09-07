В деле об исчезновении школьниц в Кемеровской области появился подозреваемый

В деле о пропаже школьниц в Киселевске (Кемеровская область) появился подозреваемый. Им оказался 41-летний Виктор Пастерников. Ранее мужчина отбывал тюремный срок по статье об изнасиловании, сообщает Телеграм-канал «Mash Siberia».

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Пастерников вышел на свободу два года назад и с тех пор, по данным канала, неоднократно нарушал административный надзор. Как предполагает следствие, именно с ним 6 сентября этого года ушли 10-летние Анастасия Феслер и Ульяна Дегтярь. Их заметили вместе в магазине, а затем они направились в сторону гаражей. После этого школьниц никто не видел.

Напомним, ранее 6 сентября волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» обнародовали кадры с места поисков пропавших в Киселевске школьниц. Также в этот день по факту исчезновения девочек было возбуждено уголовное дело.