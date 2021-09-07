Пропажа детей в Кемеровской области: что известно к этому часу

Две десятилетние девочки утром 6 сентября отправились в школу в Киселевске Кемеровской области и пропали. Что известно об их поисках к этому часу, публикует «Рамблер».

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По данным МВД России, Дегтярь Ульяна и Феслер Анастасия ушли из дома около восьми утра 6 сентября.

«Приметы разыскиваемых: Дегтярь Ульяна - на вид 8-10 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, волос светло-русый, стрижка каре, на лице веснушки. Была одета: платье синего цвета, школьный фартук синего цвета, колготки бордового цвета, красные кроссовки. При себе имела: рюкзак серо-голубого цвета. Феслер Анастасия - на вид 8-10 лет, рост 150-160 см, худощавого телосложения, волос короткие русого цвета», - говорится на сайте ведомства.

Правоохранители попросили всех, кто что-либо знает о местонахождении девочек, сообщить по телефонам: 8-(38464)-2-19-35, 2-37-30 или «02», гарантировав анонимность.

Очевидцы отметили, что последний раз школьниц видели на остановке с мужчиной с рыжей бородой, пишет vse42.ru.

При этом камера в одном из магазинов зафиксировала, как мужчина и девочки покупали сладости. Продавцы утверждают, что они набрали полную тележку, а дети называли своего спутника «дядей Витей».

По словам местных жителей, школьниц видели возле штрафстоянки у домов на Матросова, 25 и Московской, 25. Мужчина вел их в сторону ТЦ «Арбат» около семи часов вечера. На поиски выдвинулись полицейские с собаками, пишет Mash Siberia.