Пропажа детей в Кемеровской области: что известно к этому часу

Две десятилетние девочки утром 6 сентября отправились в школу в Киселевске Кемеровской области и пропали. Что известно об их поисках к этому часу, публикует «Рамблер».
По данным МВД России, Дегтярь Ульяна и Феслер Анастасия ушли из дома около восьми утра 6 сентября.
«Приметы разыскиваемых: Дегтярь Ульяна - на вид 8-10 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, волос светло-русый, стрижка каре, на лице веснушки. Была одета: платье синего цвета, школьный фартук синего цвета, колготки бордового цвета, красные кроссовки. При себе имела: рюкзак серо-голубого цвета. Феслер Анастасия - на вид 8-10 лет, рост 150-160 см, худощавого телосложения, волос короткие русого цвета», - говорится на сайте ведомства.
Правоохранители попросили всех, кто что-либо знает о местонахождении девочек, сообщить по телефонам: 8-(38464)-2-19-35, 2-37-30 или «02», гарантировав анонимность.
Очевидцы отметили, что последний раз школьниц видели на остановке с мужчиной с рыжей бородой, пишет vse42.ru.
При этом камера в одном из магазинов зафиксировала, как мужчина и девочки покупали сладости. Продавцы утверждают, что они набрали полную тележку, а дети называли своего спутника «дядей Витей».
По словам местных жителей, школьниц видели возле штрафстоянки у домов на Матросова, 25 и Московской, 25. Мужчина вел их в сторону ТЦ «Арбат» около семи часов вечера. На поиски выдвинулись полицейские с собаками, пишет Mash Siberia.
В конце июня в Тюмени пропала 8-летняя девочка, ее тело удалось найти только через 1,5 месяца. После обнаружения останков следствием были получены несколько улик, по которым установили личность подозреваемого. Он признал свою вину, заявив, что заманил девочку домой, затем надругался над ней и убил. Далее, по его словам, он в течение нескольких дней хранил тело ребенка в холодильнике.