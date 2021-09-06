Спасатели выводят людей из вестибюля станции метро "Проспект Вернадского" в столице из-за задымления, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
"На станции метро "Проспект Вернадского" задымление. Людей выводят на улицу", - сообщил ТАСС собеседник агентства.
На месте работает полиция и сотрудники МЧС. По словам очевидцев, на станции "Юго-Западная" также чувствуется запах дыма.
По данным источника, причиной задымления на красной ветке метро Москвы стало короткое замыкание в вагоне поезда, возгорание ликвидировано.