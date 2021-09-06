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Людей эвакуируют со станции метро "Проспект Вернадского" в Москве из-за задымления

ТАСС
46 минут назад

Спасатели выводят людей из вестибюля станции метро "Проспект Вернадского" в столице из-за задымления, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На станции метро "Проспект Вернадского" задымление. Людей выводят на улицу", - сообщил ТАСС собеседник агентства.

На месте работает полиция и сотрудники МЧС. По словам очевидцев, на станции "Юго-Западная" также чувствуется запах дыма.

По данным источника, причиной задымления на красной ветке метро Москвы стало короткое замыкание в вагоне поезда, возгорание ликвидировано.

Происшествия,Видео,МЧС,ИТАР-ТАСС,Москва,
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