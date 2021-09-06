Избитый в Волгограде чернокожий диджей рассказал о лайфхаке

«Вышло так, что я стоял, играл в одном из городских заведений и неожиданно какой-то человек < > Он подходит < > И он борзо: "Эй, ты, поставь этот трек". Я: "Чувак, следи за своими манерами < >". Сказал, что не будут ставить этот трек, у меня его нет и не хочу < > Он начал толкаться < > В этот момент я сказал что-то лишнее < > После этого он меня ударил, я его ударил в ответ. И он бросок сделал. Я лежал на полу», — рассказал на видео диджей. По его словам, посетитель продолжил избивать его, в частности колбой от кальяна по голове.