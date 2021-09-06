Избитый в Волгограде чернокожий диджей рассказал о лайфхаке

Сотрудники полиции проводят проверку по факту избиения чернокожего диджея в одном из баров в Волгограде за то, что он отказался поставить трек по просьбе посетителя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Диджей Flavio (Dj Gee) в своем Instagram накануне сообщил, что его избил один из гостей бара, где он работает.
«Вышло так, что я стоял, играл в одном из городских заведений и неожиданно какой-то человек < > Он подходит < > И он борзо: "Эй, ты, поставь этот трек". Я: "Чувак, следи за своими манерами < >". Сказал, что не будут ставить этот трек, у меня его нет и не хочу < > Он начал толкаться < > В этот момент я сказал что-то лишнее < > После этого он меня ударил, я его ударил в ответ. И он бросок сделал. Я лежал на полу», — рассказал на видео диджей. По его словам, посетитель продолжил избивать его, в частности колбой от кальяна по голове.
Также музыкант рассказал, что на такие случаи у него есть лайфхак. Так, когда к нему кто-то во время выступления подходит и просит включить что-либо, он всегда просит тысячу рублей. После этого, по его словам, чаще всего люди просто уходят.
«В этой ситуации я тоже сказал, что заказ песен стоит пять тысяч рублей. А этот человек не ушел, он сказал, что заплатит мне 100 рублей, и я буду обязан это поставить», - пояснил пострадавший.
После избиения диджей обратился в медучреждение, где его госпитализировали с диагнозом сотрясение головного мозга. В настоящее врем по факту произошедшего проводят проверку.
После этого случая собственник бара на своей странице в Instagram объявил, что принял решение о закрытии заведения на время, поскольку у него «нет возможности работать, нет желания» и он «чувствует свою ответственность».
Диджей выразил надежду, что общественный резонанс поможет наказать избивших его мужчин. При этом национальность музыкант озвучить не захотел.
«Они почувствовали свою безнаказанность и продолжают себя так вести. Это ненормально и неприемлемо! Этой истории необходима огласка! – подытожил Dj Gee. - Я тревожусь за свою жизнь, меня хотели убить. Если не последует огласки, они будут чувствовать безнаказанность и завтра могут наброситься на меня на улице... То, что произошло со мной, может настигнуть любого. Мы должны остановить это! Давайте покажем таким людям, что так вести себя недопустимо, и мы живем в цивилизованном обществе!»,- заявил пострадавший.