Россия отказала в допросе обвиняемых по делу о сбитом Boeing

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По словам председательствующего судьи Хендрика Стинхейса, российские власти отказали в допросе граждан РФ, а украинская сторона заявила, что не знает о местонахождении Харченко. Он также подчеркнул, что все четверо обвиняемых имеют право выступить в суде.

Судья отметил, что изучит дополнительные материалы, предоставленные следствием — допросы свидетелей и заключения экспертов относительно поступивших ранее аудиозаписей.

Ранее Стинхейс также сообщил, что один из свидетелей по делу, известный как G9O81, умер в результате тяжелой болезни. По его словам, вердикты могут быть вынесены до конца 2022 года. Среди предполагаемых дат — 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря.