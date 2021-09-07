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Бизнесмена Быкова приговорили к 13 годам колонии по делу о двойном убийстве

Lenta.ruиещё 8
21 минуту назад

Суд приговорил бывшего депутата и бизнесмена Анатолия Быкова к 13 годам лишения свободы по делу об организации двойного убийства в 1994 году в Красноярске. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщает ТАСС.

Бизнесмена Быкова приговорили к 13 годам колонии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По версии следствия, Быков подозревал, что 23-летний член его преступной группы Александр Наумов готовит на него покушение, — у них был конфликт из-за распределения доходов от совместной деятельности. По заказу бизнесмена, 24 июля 1994 года Наумова и его друга Кирилла Войтенко расстреляли из автомата и пистолета Сергей Бакуров и Владимир Чучков.

Первый был задержан и получил пожизненное лишение свободы, его подельник сейчас находится в розыске. Еще один причастный к организации убийства Владимир Татаренков получил 13 лет лишения свободы. Он отбыл свой срок и уже находится на свободе.

Свою вину Анатолий Быков не признал.

Происшествия,Криминал,Громкие уголовные дела ,Убийство ,Александр Наумов,Владимир Татаренков,Анатолий Быков,ИТАР-ТАСС,
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