Россиянка задержана за клевету в адрес Лукашенко

В Белоруссии задержали россиянку Ирины Викхольм по обвинению в клевете на президента страны Александра Лукашенко. Российские дипломаты оказывают ей консульскую поддержку. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщил пресс-секретарь посольства России в Минске Алексей Маскалев.

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По его словам, о задержании гражданки РФ уведомила белорусская сторона. Сама Викхольм не обращалось в посольство с просьбой о встрече с консулом.

— Мы запросили консульский доступ, и представители генконсульства РФ в Бресте встречались с данной гражданкой, — сказал дипломат.

По версии белорусских властей, Викхольм была задержана из-за клеветы на Лукашенко после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, сообщает ТАСС.

В настоящее время россиянка находится в СИЗО в Бресте. В посольстве РФ отметили, что на условия содержания она не жаловалась, передает РИА Новости.

СПРАВКА «ВМ»

9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были возбуждены десятки уголовных дел.

После этих событий Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко, а также еще нескольких человек и предприятий, заявив о неприемлемости насилия против протестующих и фальсификаций на выборах.

Позже дополнительные санкции ввели из-за самолета Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс 23 мая. Он экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании.