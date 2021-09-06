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На Украине обворовали главу офиса ООН

Lenta.ru
1 час назад

В Киеве карманники обокрали главу офиса ООН «Женщины в Украине», гражданку Словакии Эрику Квапилову. Об этом пишет «Страна».

На Украине обворовали главу офиса ООН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вор воспользовался тем, что представитель Всемирной организации оказалась в толпе на одной из центральных улиц города. Добычей преступника стали наличные деньги и банковские карты, а также документы, среди которых словацкий паспорт и дипломатическая карта.

Женщина обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело.

В феврале в Киеве воры ограбили квартиру генерального директора медиахолдинга «Новости», в который входят заблокированные телеканалы ZIK, NewsOne и «112 Украина», Алексея Семенова. Преступники проникли в квартиру продюсера в элитном жилом комплексе и забрали около 120 тысяч долларов и драгоценности на 180 тысяч долларов.

Происшествия,Громкие уголовные дела ,Алексей Семенов,ООН,Киев,Украина,
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