В Крыму задержали группу людей по подозрению в диверсии на газопроводе

В Крыму задержали 5 человек по подозрению в диверсии - повреждении газопровода. Один из подозреваемых был лидером «Меджлиса крымскотатарского народа» (террористическая организация, запрещена в России). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Эмиля Курбединова.
«Есть уголовное дело по диверсии, которое инкриминируют некоторым из задержанных», - сказал адвокат.
По его словам, среди подозреваемых Нариман Джелялов. Он был первым зампредседателя «Меджлиса крымскотатарского народа».
Курбединов также рассказал, что родственники задержанных приехали к зданию ФСБ в центре Симферополя, чтобы прояснить их судьбу. В итоге полиция составила около 60 административных протоколов за нарушение санитарно-эпидемиологических требований при скоплении людей. Еще двое оказали неповиновение требованиям полицейских.
МВД Крыма 23 августа сообщило, что полиция завела дело по факту умышленного повреждения газопровода под Симферополем, в селе Перевальное.