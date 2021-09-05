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В Крыму задержали группу людей по подозрению в диверсии на газопроводе

Майк Габриелян
18 минут назад

В Крыму задержали 5 человек по подозрению в диверсии - повреждении газопровода. Один из подозреваемых был лидером «Меджлиса крымскотатарского народа» (террористическая организация, запрещена в России). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Эмиля Курбединова.

В Крыму задержали группу людей по подозрению в диверсии на газопроводе
Фото: 92.mchs.gov.ru92.mchs.gov.ru

«Есть уголовное дело по диверсии, которое инкриминируют некоторым из задержанных», - сказал адвокат.

По его словам, среди подозреваемых Нариман Джелялов. Он был первым зампредседателя «Меджлиса крымскотатарского народа».

Курбединов также рассказал, что родственники задержанных приехали к зданию ФСБ в центре Симферополя, чтобы прояснить их судьбу. В итоге полиция составила около 60 административных протоколов за нарушение санитарно-эпидемиологических требований при скоплении людей. Еще двое оказали неповиновение требованиям полицейских.

МВД Крыма 23 августа сообщило, что полиция завела дело по факту умышленного повреждения газопровода под Симферополем, в селе Перевальное.

Происшествия,Меджлис крымскотатарского народа,ФСБ,МВД,Республика Крым,Россия,
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