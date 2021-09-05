Правозащитники: Россиянку посадили в СИЗО из-за поста о Лукашенко

Белорусская правозащитная организация «Весна» сообщила в своем Telegram-канале об аресте гражданки России в Бресте — ей вменяют публикацию «клеветнических сведений» о президенте Белоруссии Александре Лукашенко.

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«Речь идет, скорее всего, о Викхольм Ирине Федоровне 1963 г.р., гражданке России. Женщина находится под стражей с конца мая, сейчас содержится в брестском СИЗО», - говорится в сообщении организации.

По словам правозащитников, причиной ареста стал пост женщины в Twitter.

Уточняется, что Викхольм предъявили обвинения по статье 367 белорусского УК. Она предусматривает штраф или колонию.

Ранее прокуратура Белоруссии распространила сообщение, что в суд направлено уголовное дело в отношении 58-летней иностранной гражданки В.

Женщине, гражданство которой не разглашалось, вменили «распространение заведомо ложных измышлений, позорящих Президента Республики Беларусь, соединенных с обвинением его в тяжком преступлении».

В материалах дела говорится, что В. разместила в Twitter со своего мобильного телефона «фотоизображение Президента Республики Беларусь и клеветнические сведения о совершении им «акта терроризма и авиапиратства».