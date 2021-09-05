Стала известна причина бунта в хабаровской колонии

Источник в правоохранительных органах назвал причину драки заключенных в хабаровской исправительной колонии строгого режима 14 (ИК-14), передает «Лента.ру».
По предварительным данным, причиной стал бытовой конфликт двух «черных» группировок, сказал источник. При этом, вероятно, что конфликт возник не спонтанно, но готовился несколько дней.
«Черными» группировками называют сообщества, приверженные тюремной субкультуре.
5 сентября в ИК-14 произошел бунт из-за конфликта между заключенными, сотрудничающими с администрацией колонии, и заключенными, живущими по воровским «понятиям». В итоге погибли двое заключенных. В частности, в результате ножевых ранений скончался бывший фитнес-тренер Артем Ефин, осужденный за вымогательство, разбой и угрозу убийством. В тяжелом состоянии госпитализированы четыре человека, одного из них прооперировали. Возбуждено уголовное дело.