Стала известна причина бунта в хабаровской колонии

По предварительным данным, причиной стал бытовой конфликт двух «черных» группировок, сказал источник. При этом, вероятно, что конфликт возник не спонтанно, но готовился несколько дней.

5 сентября в ИК-14 произошел бунт из-за конфликта между заключенными, сотрудничающими с администрацией колонии, и заключенными, живущими по воровским «понятиям». В итоге погибли двое заключенных. В частности, в результате ножевых ранений скончался бывший фитнес-тренер Артем Ефин, осужденный за вымогательство, разбой и угрозу убийством. В тяжелом состоянии госпитализированы четыре человека, одного из них прооперировали. Возбуждено уголовное дело.