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СБУ предупредили о готовящемся убийстве Зеленского

Майк Габриелян
47 минут назад

В Киеве неизвестный мужчина позвонил в Службу безопасности Украины и заявил об угрозе убийства президента Владимира Зеленского и возможном нападении на здание Верховной рады. Об этом сообщает издание «Вести» со ссылкой на источник в Национальной полиции Украины.

СБУ предупредили о готовящемся убийстве Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне днем на телефон доверия СБУ позвонил мужчина, назвавшийся Владимиром Георгиевым. Он заявил, что слышал о намерениях совершить покушение на президента Украины и напасть на здание Верховной Рады.

Украинские спецслужбы перезвонили на номер, с которого поступил звонок. Трубку подняла работница Киево-Печерской лавры. Оказалось, что Георгиев попросил у нее телефон и позвонил на горячую линию СБУ. Женщина заявила, что мужчина страдает психическими расстройствами. Он постоянно находится на Лаврской площади, у него нет дома.

Сейчас Георгиева ищет полиция.

Происшествия,Владимир Георгиев,Владимир Зеленский,Верховная Рада,СБУ,Киев,
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