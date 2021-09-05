Мужчина спас собаку от удушья и попал на видео

В Москве собака чуть не погибла после того, как хозяйка зашла в лифт и забыла оставшееся снаружи животное. Видеозапись инцидента в субботу, 4 сентября, опубликовал Telegram-канал Baza.

По данным канала, после того, как женщина зашла в лифт, его двери закрылись, а животное осталось стоять снаружи. Когда лифт поехал вверх, собаку подбросило, и она повисла на поводке. В это время в подъезд зашел местный житель и бросился на помощь собаке.