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Мужчина спас собаку от удушья и попал на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В Москве собака чуть не погибла после того, как хозяйка зашла в лифт и забыла оставшееся снаружи животное. Видеозапись инцидента в субботу, 4 сентября, опубликовал Telegram-канал Baza.

По данным канала, после того, как женщина зашла в лифт, его двери закрылись, а животное осталось стоять снаружи. Когда лифт поехал вверх, собаку подбросило, и она повисла на поводке. В это время в подъезд зашел местный житель и бросился на помощь собаке.

Мужчина оперативно взял животное на руки и отцепил поводок от ошейника. Уточняется, что собака отделалась лишь испугом, травм не получила.

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