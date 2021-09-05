Заключенные хабаровской колонии устроили смертельный бунт

В исправительной колонии 14 в Хабаровском крае заключенные устроили бунт. Два человека погибли. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального УФСИН.

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«В ИК-14 УФСИН России по Хабаровскому краю произошла драка между отбывающими наказание... Погибли два человека, еще четверо пострадали, один из них госпитализирован», - сообщила представитель УФСИН Дарья Немцева.

По ее словам, следствие возбудило уголовное дело по статьям об убийстве и дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

Следствие намерено выяснить, принимались ли в колонии меры для предотвращения конфликта между осужденными.

Baza со ссылкой на источники сообщила, что бунт начался из-за конфликта так называемых «красных» (заключенные, сотрудничающие с администрацией) с «черными»(заключенные, придерживающиеся правил криминального мира). В ходе стычек пострадали пять человек. Они получили черепно-мозговые травмы и госпитализированы в тяжелом состоянии. В колонию был введен спецназ УФСИН.