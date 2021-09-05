Нижегородскую эскортницу спасла из рабства жена подозреваемого

Напомним, что в день исчезновения девушка села в Land Rover на улице Белинского и с тех пор на связь не выходила. Позднее стало известно, что она подрабатывала эскортом и должна была тогда встретиться с очередным клиентом. Полиция занималась ее розыском почти 10 дней и обнаружила в наручниках в Приокском районе города в подвале гаража, принадлежавшего местному бизнесмену Сергею Свешникову. Сообщалось, что все это время он держал Бабикову в своем подземном бункере и «совершал над ней преступления сексуального характера».