Нижегородскую эскортницу спасла из рабства жена подозреваемого

В спасении Елизаветы Бабиковой, которую много дней держал в подвале гаража нижегородский бизнесмен, ключевую роль сыграла жена подозреваемого. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
23-летняя Елизавета Бабикова, пропавшая в Нижнем Новгороде 24 августа, была найдена правоохранителями благодаря действиям жены преступника, удерживавшего ее в подвале своего гаража.
Напомним, что в день исчезновения девушка села в Land Rover на улице Белинского и с тех пор на связь не выходила. Позднее стало известно, что она подрабатывала эскортом и должна была тогда встретиться с очередным клиентом. Полиция занималась ее розыском почти 10 дней и обнаружила в наручниках в Приокском районе города в подвале гаража, принадлежавшего местному бизнесмену Сергею Свешникову. Сообщалось, что все это время он держал Бабикову в своем подземном бункере и «совершал над ней преступления сексуального характера».
Оказалось, что подозреваемый перестал выходить на связь со своей семьей первого сентября. Его жена обратилась в полицию. После этого правоохранители осмотрели гараж Свешникова и обнаружили там похищенную ранее Бабикову.