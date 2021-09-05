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Побоище с участием десятков футбольных фанатов в Твери попало на видео

Елена Прошина
32 минуты назад

Десятки футбольных фанатов «Спартака» и «Зенита» подрались в Твери, есть пострадавшие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Несколько десятков фанатов "Спартака" атаковали болельщиков "Зенита", в результате чего пострадали не менее семи человек. Всего в драке принимали участие около 60 человек с обеих сторон», - сообщил агентству источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что болельщики «Зенита» прибыли в Тверь, чтобы поддержать дублирующий состав этой команды на выездном матче против местного футбольного клуба «Тверь».

По данным агентства, болельщики «Спартака» заранее приехали в город, чтобы организованно напасть на фанатов питерской команды.

В пресс-службе тверского УМВД агентству сообщили о потасовке, произошедшей на улице Советской. К моменту, когда туда прибыли наряды полиции, участники инцидента разбежались. Полиция официально зафиксировала одного человека, получившего травмы. Он был доставлен в больницу для оказания медпомощи.

В соцсетях появилось видео драки фанатов «Спартака» и «Зенита». На нем можно видеть, как группа молодых людей бежит в сторону оператора и один из ее участников выбивает телефон у него из рук. На втором кадре, снятом видимо из окна дома, около десятка человек лежат на тротуаре в позах «клубком», мимо которых бегут нападавшие.

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