Побоище с участием десятков футбольных фанатов в Твери попало на видео

Десятки футбольных фанатов «Спартака» и «Зенита» подрались в Твери, есть пострадавшие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Несколько десятков фанатов "Спартака" атаковали болельщиков "Зенита", в результате чего пострадали не менее семи человек. Всего в драке принимали участие около 60 человек с обеих сторон», - сообщил агентству источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что болельщики «Зенита» прибыли в Тверь, чтобы поддержать дублирующий состав этой команды на выездном матче против местного футбольного клуба «Тверь».

По данным агентства, болельщики «Спартака» заранее приехали в город, чтобы организованно напасть на фанатов питерской команды.

В пресс-службе тверского УМВД агентству сообщили о потасовке, произошедшей на улице Советской. К моменту, когда туда прибыли наряды полиции, участники инцидента разбежались. Полиция официально зафиксировала одного человека, получившего травмы. Он был доставлен в больницу для оказания медпомощи.