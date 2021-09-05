Исчезнувшего актера из Кемерово нашли мертвым

Актёр театра для детей и молодёжи в Кемерово Максим Герцев найден мёртвым. Ему было 25 лет, пишет РИА Новости со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

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Об исчезновении мужчины появилась в чате поисково-спасательного отряда. 3 сентября он уехал на автомобиле в неизвестном направлении, с тех пор его никто не видел. Герцев играл в кемеровском театре в нескольких спектаклях: «Доктор Айболит и его звери», «Портрет Дориана Грея».

После поисков, к которым подключились волонтёры и полиция, 4 сентября Герцева нашли мёртвым. Информации об обстоятельствах его гибели пока нет.

Ранее актёр театра и кино Артур Диланян умер в Москве. 59-летний артист скончался 29 августа на ВДНХ в Москве. Ему стало плохо, на место вызвали скорую помощь, но медики не смогли его спасти.