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Неизвестные открыли стрельбу по прохожим в Вашингтоне

Lenta.ruиещё 4
22 минуты назад

В Вашингтоне в результате стрельбы погибли три человека, еще трое получили ранения. Об этом сообщает ТАСС.

Неизвестные открыли стрельбу по прохожим в Вашингтоне
Фото: Shannon Stapleton / ReutersShannon Stapleton / Reuters

Убийства произошли вечером, 4 сентября, когда неизвестные молодые люди вышли из автомобиля, открыли стрельбу по прохожим, а затем скрылись. «Это просто обескураживает. Мы уже давно говорим о проблеме насилия с применением огнестрельного оружия», — заявил руководитель управления полиции округа Колумбия Роберт Конти.

Он отметил, что проблема не является уникальной для Вашингтона, но случившееся «говорит о болезни в целом», которая наблюдается в обществе. «Эта болезнь — насилие с применением оружия», — заявил Конти.

Полиция округа объявила о награде в размере 75 тысяч долларов за информацию о преступниках.

1 сентября неизвестные открыли огонь на территории средней школы Mount Tabor в американском городе Уинстон-Салеме. Власти города попросили родителей школьников воздержаться от поездок в учебное учреждение и ждать своих детей в местном торговом центре.

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