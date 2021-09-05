Телефонные мошенники начали обманывать россиян через кешбэк

«Из банка не будут звонить и говорить, что у вас есть на карте какой-то кешбэк. Как правило, такие приемы у мошенников. Надо проявлять бдительность, ни в коем случае не надо вестись на эти предложения и передавать свои данные. < > Лучше всего перезвонить на официальный телефон банка или компании и проверить информацию», — посоветовал Анатолий Лебедев в эфире радио Sputnik.