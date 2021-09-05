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Телефонные мошенники начали обманывать россиян через кешбэк

Ura.Ru
54 минуты назад

Стало известно о новой мошеннической схеме с банковскими картами. Злоумышленники просят россиян сообщить данные карты под предлогом проблем с начислением кешбека. Об этом сообщил заместитель заведующего кафедрой информационной безопасности МГТУ имени Н.Э. Баумана Анатолий Лебедев.

Телефонные мошенники начали обманывать россиян через кешбэк
Фото: © Антон Новодережкин/ТАСС© Антон Новодережкин/ТАСС

«Из банка не будут звонить и говорить, что у вас есть на карте какой-то кешбэк. Как правило, такие приемы у мошенников. Надо проявлять бдительность, ни в коем случае не надо вестись на эти предложения и передавать свои данные. < > Лучше всего перезвонить на официальный телефон банка или компании и проверить информацию», — посоветовал Анатолий Лебедев в эфире радио Sputnik.

Кешбек (когда часть средств за покупку возвращается на карту) становится наиболее популярной услугой, которую банки добавляют к картам. Мошенники адаптировались под нововведения и звонят клиентам банков якобы сообщить о кешбэке, который те накопили, но не используют. Если вы сообщите злоумышленнику все необходимые данные, то он получит доступ к любым операциям с вашими денежными средствами, сообщил Лебедев.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники стали вымогать деньги у жертв под видом полицейских. Как сообщили в пресс-центре МВД России, злоумышленники представляются участковыми и убеждают потерпевших перевести деньги вымогателям, чтобы разоблачить их.

Происшествия,Анатолий Лебедев,ИА Sputnik,
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