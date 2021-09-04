Цыганский поселок заблокировали в Екатеринбурге

В Цыганский поселок у городского «Радуга-парка» приехал КАМАЗ с сотрудниками ОМОНа. Бойцы заблокировали все выходы из домов. Об этом сообщает портал Е1.
«Улицу Шекспира оцепила полиция, тут люди в масках с автоматами, много полицейских машин» — рассказал очевидец.
СМИ передают, что у цыган берут отпечатки пальцев.
В городском УМВД заявили, что сотрудники полиции проводят «профилактическое мероприятие по предупреждению преступлений и правонарушений в указанном районе»
В Росгвардии воздержались от комментариев.
Известно, что в феврале 2020 года цыганский поселок перевели из статуса индивидуальной жилой застройки в статут многоэтажной. По городскому плану к 2035 году на месте частного сектора должны появиться десятки высотных домов. Жители цыганского поселка выступили против сноса. Власти заверили, что выкупать и сносить будут только частные дома, выкупая их у собственников по рыночной стоимости.
Пока неизвестно, имеет ли отношение силовая операция к сносу домов.
Ранее местные журналисты взяли интервью у цыганского барона. Он рассказал, что бессарабские цыгане осели на этом месте в 1956 году. По его словам, генсек Никита Хрущев запретил цыганам кочевать. Тогда барону было 5 лет. Его семья остановилась в Екатеринбурге. Чиновники расселили цыган, дали работу на заводах.
«В таборе было 110 семей. Заводы помогали деньгами на строительство домов, детей устроили в школу, одели. Раньше здесь было болото. Мы договорились с замдиректора Верх-Исетского завода, чтобы шлак с производства сбрасывали сюда. Так и отсыпали это место». – рассказал Михай Дица.