Цыганский поселок заблокировали в Екатеринбурге

В Цыганский поселок у городского «Радуга-парка» приехал КАМАЗ с сотрудниками ОМОНа. Бойцы заблокировали все выходы из домов. Об этом сообщает портал Е1.

Фото: ТАСС ТАСС

«Улицу Шекспира оцепила полиция, тут люди в масках с автоматами, много полицейских машин» — рассказал очевидец.

СМИ передают, что у цыган берут отпечатки пальцев.

В городском УМВД заявили, что сотрудники полиции проводят «профилактическое мероприятие по предупреждению преступлений и правонарушений в указанном районе»

В Росгвардии воздержались от комментариев.

Известно, что в феврале 2020 года цыганский поселок перевели из статуса индивидуальной жилой застройки в статут многоэтажной. По городскому плану к 2035 году на месте частного сектора должны появиться десятки высотных домов. Жители цыганского поселка выступили против сноса. Власти заверили, что выкупать и сносить будут только частные дома, выкупая их у собственников по рыночной стоимости.

Пока неизвестно, имеет ли отношение силовая операция к сносу домов.

Ранее местные журналисты взяли интервью у цыганского барона. Он рассказал, что бессарабские цыгане осели на этом месте в 1956 году. По его словам, генсек Никита Хрущев запретил цыганам кочевать. Тогда барону было 5 лет. Его семья остановилась в Екатеринбурге. Чиновники расселили цыган, дали работу на заводах.