Женщина устроила дебош на борту лайнера Москва – Анталья и была снята с рейса под аплодисменты пассажиров. На борту находились 400 человек, сообщает РЕН ТВ.

Видео опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, что женщина не успокоилась при виде полиции. Она отказывалась покидать салон и пыталась сопротивляться полицейским. Тем понадобилось некоторое время, чтобы справиться с нарушительницей.