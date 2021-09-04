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Россиянку сняли с рейса в Турцию под аплодисменты пассажиров: видео

Майк Габриелян
46 минут назад

Женщина устроила дебош на борту лайнера МоскваАнталья и была снята с рейса под аплодисменты пассажиров. На борту находились 400 человек, сообщает РЕН ТВ.

Многие приветствовали появление полиции аплодисментами, поскольку вылет задерживался из-за вызывающего поведения дамы.

Видео опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, что женщина не успокоилась при виде полиции. Она отказывалась покидать салон и пыталась сопротивляться полицейским. Тем понадобилось некоторое время, чтобы справиться с нарушительницей.

«Вам помочь?» - кричали при этом пассажиры стражам порядка.

Дебош в аэропорту и курение на рейсе: новые скандалы российских туристок

Очевидцы говорят, что женщина принялась скандалить из-за требования стюардов надеть маску. В итоге экипаж вызвал на борт сотрудников полиции.

Ранее в СК РФ рассказали о черных списках авиадебоширов.

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