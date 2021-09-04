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В Петербурге произошёл пожар на двух складах

RT на русскомиещё 7
33 минуты назад

Пожар, охвативший два склада в промзоне Санкт-Петербурга, был локализован на площади 2 тыс. кв. метров.

Крупный пожар произошел в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В 07:43 мск пожар локализован на площади 2 000 кв. м. Угроза распространения (огня) снята», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы МЧС России.

В МЧС отметили, что пожарные проводят проливку и разборку конструкций. К тушению привлечено более 70 человек и 17 единиц техники.

Отмечается, что пожар произошёл в промзоне на улице Кубинская.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате пожара в Новосибирске.

Происшествия,Пожар в Москве,МЧС,ИТАР-ТАСС,Санкт-Петербург,
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