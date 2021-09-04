Крупный пожар произошел в Петербурге

Пожар, охвативший два склада в промзоне Санкт-Петербурга, был локализован на площади 2 тыс. кв. метров.

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«В 07:43 мск пожар локализован на площади 2 000 кв. м. Угроза распространения (огня) снята», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы МЧС России.

В МЧС отметили, что пожарные проводят проливку и разборку конструкций. К тушению привлечено более 70 человек и 17 единиц техники.

Отмечается, что пожар произошёл в промзоне на улице Кубинская.