Крупный пожар произошел в Петербурге

Пожар, охвативший два склада в промзоне Санкт-Петербурга, был локализован на площади 2 тыс. кв. метров.
«В 07:43 мск пожар локализован на площади 2 000 кв. м. Угроза распространения (огня) снята», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы МЧС России.
В МЧС отметили, что пожарные проводят проливку и разборку конструкций. К тушению привлечено более 70 человек и 17 единиц техники.
Отмечается, что пожар произошёл в промзоне на улице Кубинская.
Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате пожара в Новосибирске.