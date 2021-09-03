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Зачем так делали?: Мать убитого россиянина, подозреваемого в педофилии, рассказала о нем

Елена Прошина
30 минут назад

Мать убитого жителя Самары, которого подозревают в изнасиловании двух девочек, рассказала, что родители часто оставляли детей с сыном, чтобы он за ними приглядывал, пишет Телеграм-канал RT на русском.

Мать убитого россиянина, подозреваемого в педофилии, рассказала о нем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она рассказала, что сын давно приглядывал за детьми знакомых: «Почему-то Олега постоянно оставляли с девчонками. С мужиком Ну кто так делает?», - сказала мать убитого самарца.

Она отметила, что ее сын и подозреваемый в его убийстве отец одной из девочек дружили.

«Почему до этого дошло? Скорее всего, пьяный был. Что там было — не знаю. Почему он так с детьми поступил Уму непостижимо. Никогда такой склонности не было», - добавила она.

Ранее сообщалось, что в Самаре нашли тело мужчины, которого обвиняли в изнасиловании двух девочек. Как сообщает МК, отец одной из пострадавших считал мужчину лучшим другом. Он увидел у него в телефоне видео со своей девятилетней дочерью и заявил об этом в полицию. Полиция, начав поиски подозреваемого и обнаружила его тело, а отец девочки сознался в убийстве.

Происшествия,RT на русском,Самара,
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