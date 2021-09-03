Конфликт в дагестанской школе получил продолжение

Сын директор дагестанской школы, откуда родители забрали большинство учеников, жестоко избил главу родительского комитета. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.
В дагестанской школе в селе Гутатли родители 45 из 60 учеников написали заявление о переводе в школу в соседнее село. Там детей сначала приняли, но 1 сентября родители узнали, что в соседнюю школу их детей не берут. В старую они идти не хотят. Причина – конфликт с директором школы Ашурой Магомедовой. Как пишет Телеграм-канал, ее несколько раз увольняли, но на ее место пришел «ее человек». В педагогическом коллективе начались конфликты.
После того, как родители 1 сентября обнаружили, что их детей не взяли в школу в соседнем селе Кидеро, председатель родительского комитета Муса Мусаев записал видеообращение к главе Дагестана Сергею Меликову, где рассказал о конфликте, пожаловался, что дети остались без линейки и попросил помочь навести порядок.
Как пишет издание «Черновик», 3 сентября после пятничной молитвы толпа мужчин избила Мусаева. В тяжелом состоянии его госпитализировали в одну из больниц Махачкалы. Очевидцы рассказали, что председателя родительского комитета избивала толпа мужчин, которую собрал сын директора гутатлинской школы, его доставили в полицию. Родственники Мусаева считают, что причиной избиения стало видеообращение Мусаева.