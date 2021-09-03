Конфликт в дагестанской школе получил продолжение

В дагестанской школе в селе Гутатли родители 45 из 60 учеников написали заявление о переводе в школу в соседнее село. Там детей сначала приняли, но 1 сентября родители узнали, что в соседнюю школу их детей не берут. В старую они идти не хотят. Причина – конфликт с директором школы Ашурой Магомедовой. Как пишет Телеграм-канал, ее несколько раз увольняли, но на ее место пришел «ее человек». В педагогическом коллективе начались конфликты.