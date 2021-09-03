Радикальных исламистов задержали в Туле

Сотрудники регионального управления ФСБ, МВД и Росгвардии провели в Туле операцию по задержанию членов террористической ячейки, вербовавших боевиков в Сирию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Все задержанные являлись сторонниками радикального ислама. Россиян они привлекали в свою ячейку для участия в боевых действиях в Сирии на стороне бандформирований.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям "Содействие террористической деятельности" и "Участие в деятельности террористической организации".