Радикальных исламистов задержали в Туле

Сотрудники регионального управления ФСБ, МВД и Росгвардии провели в Туле операцию по задержанию членов террористической ячейки, вербовавших боевиков в Сирию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Фото: из открытых источников из открытых источников

Все задержанные являлись сторонниками радикального ислама. Россиян они привлекали в свою ячейку для участия в боевых действиях в Сирии на стороне бандформирований.