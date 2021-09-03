В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В Туле задержали радикальных исламистов, вербовавших боевиков в Сирию

runews24.ruиещё 1
1 час назад

Сотрудники регионального управления ФСБ, МВД и Росгвардии провели в Туле операцию по задержанию членов террористической ячейки, вербовавших боевиков в Сирию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Радикальных исламистов задержали в Туле
Фото: из открытых источников из открытых источников

Все задержанные являлись сторонниками радикального ислама. Россиян они привлекали в свою ячейку для участия в боевых действиях в Сирии на стороне бандформирований.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям "Содействие террористической деятельности" и "Участие в деятельности террористической организации".

ФСБ задержала распространявшего экстремистские посты в интернете россиянина

Происшествия,Росгвардия,ФСБ,МВД,Сирийская Арабская Республика,
3
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители