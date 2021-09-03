Раскрыты подробности похищения прикованной в подвале девушки

Стали известны подробности похищения девушки, которую 2 сентября нашли прикованной наручниками в подвале гаража в Нижнем Новгороде.
Как сообщает Следственное управление СК РФ по региону, девушка познакомилась со своим похитителем на сайте знакомств, и 24 августа пошла с ним на свидание.
На встрече мужчина, угрожая ножом, отвез девушку в подвал гаража, где удерживал и насиловал в течение девяти дней.
В СУ отметили, что установить местонахождение похищенной девушки удалось «благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям» следователей и криминалистов.
Подозреваемый 39-летний Сергей Свешников находится в бегах и объявлен в розыск.
СК РФ возбудил уголовное дело о похищении человека, совершенном с угрозой применения насилия опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия.