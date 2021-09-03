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Раскрыты подробности похищения прикованной в подвале девушки

Вероника Полынина
19 минут назад

Стали известны подробности похищения девушки, которую 2 сентября нашли прикованной наручниками в подвале гаража в Нижнем Новгороде.

Раскрыты подробности похищения прикованной в подвале девушки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает Следственное управление СК РФ по региону, девушка познакомилась со своим похитителем на сайте знакомств, и 24 августа пошла с ним на свидание.

На встрече мужчина, угрожая ножом, отвез девушку в подвал гаража, где удерживал и насиловал в течение девяти дней.

В СУ отметили, что установить местонахождение похищенной девушки удалось «благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям» следователей и криминалистов.

Подозреваемый 39-летний Сергей Свешников находится в бегах и объявлен в розыск.

Жена подозреваемого в похищении девушки в Нижнем Новгороде заявила о его пропаже

СК РФ возбудил уголовное дело о похищении человека, совершенном с угрозой применения насилия опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Происшествия,Сергей Свешников,СКР,
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